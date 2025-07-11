Файзуллаеву из ЦСКА предрекли путь Хусанова

Защитник сборной Узбекистана Рустам Ашурматов видит европейское будущее у нападающего ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

– Сообщается об интересе турецких клубов к Файзуллаеву. Стоит ли ему менять Россию на Турцию?

– Я точно не могу сказать, потому что не говорил с ним об этом. Но я слышал, что у него есть предложения из Турции. Если он там будет играть постоянно, на его месте поехал бы туда. Но если сядет в Турции на скамейке, лучше играть в России.

– Получится ли у Файзуллаева повторить путь Хусанова?

– 100%! Кроме тренировок с командой, Аббос работает ещe индивидуально. Он хочет попасть в Европу, и у него это получится.