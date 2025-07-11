Файзуллаеву из ЦСКА предрекли путь Хусанова

Защитник сборной Узбекистана Рустам Ашурматов видит европейское будущее у нападающего ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.
– Сообщается об интересе турецких клубов к Файзуллаеву. Стоит ли ему менять Россию на Турцию?
– Я точно не могу сказать, потому что не говорил с ним об этом. Но я слышал, что у него есть предложения из Турции. Если он там будет играть постоянно, на его месте поехал бы туда. Но если сядет в Турции на скамейке, лучше играть в России.
– Получится ли у Файзуллаева повторить путь Хусанова?
– 100%! Кроме тренировок с командой, Аббос работает ещe индивидуально. Он хочет попасть в Европу, и у него это получится.
- 21-летний Файзуллаев в прошлом сезоне провел за ЦСКА 39 матчей, забил 3 гола, отдал 8 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
- Срок контракта узбекистанца с ЦСКА истекает летом 2026 года.
Источник: «Чемпионат»