  Главная
  Новости
  • Быстров жестко прошелся по Соболеву: «Нахрен нужен такой нападающий?!»

Быстров жестко прошелся по Соболеву: «Нахрен нужен такой нападающий?!»

Сегодня, 15:45
11

Владимир Быстров критически высказался об игре форварда «Зенита» Александра Соболева в матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара».

  • Петербуржцы выиграли на выезде со счетом 2:0.
  • Соболев вышел в старте и был заменен на 77-й минуте на Андрея Мостового.

«В Краснодаре «Зенит» играл вдесятером. Без нападающего. Опять Семак попадает под лимит, начинает дерганье футболистов – ничего не остается делать, кроме как ставить Соболева в состав.

Я не знаю, может, статистика что-то другое покажет, но для меня Соболев не зацепился ни за один мяч. Когда нападающий, имея фору в пять метров от центрального защитника, не может от него убежать…

Да нахрен тебе нужен такой нападающий?! Извини меня, ворота впереди! Бежит, как будто к нему, не знаю, четыре гири привязали.

Я вообще, честно говоря, не знаю в чемпионате России ни одного нападающего, который не смог бы убежать от центрального защитника.

Думаю, я даже спиной смогу сейчас обогнать Соболева, честно», – сказал Быстров.

Источник: «О, Родной Футбол!»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Быстров Владимир Соболев Александр
Комментарии (12)
БАЗАРА НЕТ
1758632616
Так и есть, Соболев днище спартаковское
Ответить
...уефан
1758633109
...это ты его, просто на рыбалке не видел. Говорят, зверь зверем, шустрый спасу нету...
Ответить
Цугундeр
1758633362
Да, забег был, конечно, феноменальный.. Усэйн Болт уссался.) Но с другой стороны, дядька принёс огромную пользу ,заманивая и отвлекая. Ну, не попал пару раз куда-то.)) Лишним явно не был.
Ответить
k611
1758634244
Соболев никогда особой скоростью и не отличался
Ответить
val69
1758634567
Пральна, Володька... В Спартаке тоже так решили...
Ответить
Дубина
1758634828
Хорошо от балласта избавились да еще и кому помойным скинули((((
Ответить
fakeid
1758635055
расклад такой: ушёл дзюбло - и 2 последних чемпионства еле вытянули, потому что пришлось перекраивать рабочую схему с навесами. начали искать нового дзюбу, но на рынке дзюб было всего 2 варианта, чтобы габаритный и с паспортом. и оба варианта не айс: либо иди в тарасятник - либо играй в нападении комличенкой. второй настолько плох, что пришлось всё-таки платить тарасофке. дельфинарий, конечно, на дзюбло не тянет, но периодически забивает. в предпоследней игре сделал хет-трик, например, только первый гол несправедливо украли из-за мифического пассивного офсайда у михайлова.
Ответить
Интерес
1758635920
У него природное назначение другое.
Ответить
СильныйМозг
1758636368
Нужно вернуть Караваева, тогда и Лусиано можно будет выпустить.
Ответить
