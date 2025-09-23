Быстров жестко прошелся по Соболеву: «Нахрен нужен такой нападающий?!»

Владимир Быстров критически высказался об игре форварда «Зенита» Александра Соболева в матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара».

Петербуржцы выиграли на выезде со счетом 2:0.

Соболев вышел в старте и был заменен на 77-й минуте на Андрея Мостового.

«В Краснодаре «Зенит» играл вдесятером. Без нападающего. Опять Семак попадает под лимит, начинает дерганье футболистов – ничего не остается делать, кроме как ставить Соболева в состав.

Я не знаю, может, статистика что-то другое покажет, но для меня Соболев не зацепился ни за один мяч. Когда нападающий, имея фору в пять метров от центрального защитника, не может от него убежать…

Да нахрен тебе нужен такой нападающий?! Извини меня, ворота впереди! Бежит, как будто к нему, не знаю, четыре гири привязали.

Я вообще, честно говоря, не знаю в чемпионате России ни одного нападающего, который не смог бы убежать от центрального защитника.

Думаю, я даже спиной смогу сейчас обогнать Соболева, честно», – сказал Быстров.