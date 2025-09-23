Глушаков объяснил, почему его можно назначить тренером «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что под его руководством команда выступала бы не хуже, чем сейчас.

«Хотел бы я видеть Слуцкого в «Спартаке»? Леонид Викторович добивался успехов в своей карьере, но хочет ли он работать в красно-белом клубе? Было бы интересно, конечно, на это посмотреть, но могли бы и меня пригласить тренером, ха-ха. Со мной точно хуже не будет [улыбается]. Я себе таких тренеров в помощников возьму… Отдыхали бы все со мной», – сказал Глушаков.