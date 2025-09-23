ЦСКА прокомментировал отказ от Кузяева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о несостоявшемся переходе в команду полузащитника Далера Кузяева.
– Были ли переговоры с Далером Кузяевым?
– Общение было, не буду отрицать эту информацию, но в итоге по совокупности факторов клубом было принято решение выйти из переговоров. Желаем Далеру успешно найти новый клуб.
- 32-летний Кузяев летом стал свободным агентом после окончания срока контракта с «Гавром».
- За два года выступлений во французском клубе он сыграл в 46 встречах, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»