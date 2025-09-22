Мостовой поделился впечатлениями от игры «Краснодар» – «Зенит»: «Болел за гостей»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил матч 9-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (0:2).

У «Зенита» 1+1 оформил Максим Глушенков.

Лучшим в матче признан Луис Энрике, у которого тоже 1+1.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 3 очков.

«Смотрел матч в Санкт-Петербурге. И ребятам сегодня сказал перед игрой, что буду болеть за «Зенит». На удивление для многих, наверное. Болел за «Зенит», да. Предполагал, что «Зенит», скорее всего, выиграет в один мяч.

По игре можно сказать, что первые минуты были за «Краснодаром». Где-то, наверное, с середины первого тайма «Зенит» прибрал игру в свои руки и уже заканчивал первый тайм хозяином положения. После перерыва вышли, огрызнулся «Краснодар» и пару раз простил.

Есть такая пословица: «Не забиваешь ты, забьют тебе». И видите, как удачно. Филигранный пас Луиса Энрике. В стиле, я даже не знаю, в стиле кого. В стиле Тотти, в стиле Федора Черенкова. И Глушенков здорово ворвался и пробил на силу. И тоже там, по-моему, между ног. Ну, просто бил правильно на силу. Пройдет, пройдет. И прошло», – сказал Мостовой.