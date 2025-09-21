Введите ваш ник на сайте
В вопросе трансфера Кузяева в ЦСКА поставлена точка

Сегодня, 16:14
2

Полузащитника Далера Кузяева в ЦСКА не будет.

«Кузяева не будет в ЦСКА: хотя игрок успел пройти тесты на «физику» от Эдуарда Безуглова.

При этом внутри клуба не было консолидированной позиции о подписании 32-летнего опорника. Вместе с тем, стороны не смогли договориться по условиям возможного контракта.

Поэтому было принято решение не заключать сделку. Изначально же речь шла о соглашении до конца сезона без опции продления», – написал инсайдер Иван Карпов.

  • 32-летний Кузяев – свободный агент.
  • Два последних сезона экс-полузащитник «Зенита» провел в «Гавре».
  • Его статистика во Франции: 46 матчей, 4 гола, 2 ассиста.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кузяев Далер
Красногвардейчик
1758461270
Слава Богу!!!
Ответить
Semenycch
1758461425
Далер еще напихает ЦСКА на футбольном поле.
Ответить
