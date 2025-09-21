В вопросе трансфера Кузяева в ЦСКА поставлена точка

Полузащитника Далера Кузяева в ЦСКА не будет.

«Кузяева не будет в ЦСКА: хотя игрок успел пройти тесты на «физику» от Эдуарда Безуглова.

При этом внутри клуба не было консолидированной позиции о подписании 32-летнего опорника. Вместе с тем, стороны не смогли договориться по условиям возможного контракта.

Поэтому было принято решение не заключать сделку. Изначально же речь шла о соглашении до конца сезона без опции продления», – написал инсайдер Иван Карпов.