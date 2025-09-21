Глушаков заявил, что Станковича скоро уволят из «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков сообщил о скорой отставке главного тренера Деяна Станковича.

– Как оцените нынешнее выступление «Спартака»?

– У команды нет результата. Ожидать можно чего угодно. Я с самого начала не понимал продления контракта с Деяном Станковичем. Считаю, что нужно было дать матчей пять – шесть, а потом смотреть и решать, стоит ли его продлевать. А они продлили. И как я понимаю, скоро расторгнут контракт.

– Клуб потратит огромные деньги на трансферы, но ожидаемого результата нет. Почему?

– С руководства «Спартака» надо тоже спрашивать. А не только с тренеров, которые приходят. Клуб же приводит наставников и покупает футболистов. Дает деньги на это. Вот и нужно спросить, почему нет результатов.