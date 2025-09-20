Пономарев – о потенциальном новичке ЦСКА: «Это балласт!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал интерес армейцев к Далеру Кузяеву.

«У нас полно полузащитников, летом нескольких тоже взяли – как бы не было нездоровой конкуренции...

Не нужен ЦСКА Куязева! Ему же 32 года? Уже отыгранный материал, он не нужен – это балласт! Мы и так уже многих балластов скинули, а тут брать еще одного – зачем?

Сейчас ЦСКА нужно более скрупулезно подбирать новых футболистов, чтобы не сломать баланс, который установился за последние несколько сезонов», – сказал Пономарев.