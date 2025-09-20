Пономарев – о потенциальном новичке ЦСКА: «Это балласт!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал интерес армейцев к Далеру Кузяеву.
«У нас полно полузащитников, летом нескольких тоже взяли – как бы не было нездоровой конкуренции...
Не нужен ЦСКА Куязева! Ему же 32 года? Уже отыгранный материал, он не нужен – это балласт! Мы и так уже многих балластов скинули, а тут брать еще одного – зачем?
Сейчас ЦСКА нужно более скрупулезно подбирать новых футболистов, чтобы не сломать баланс, который установился за последние несколько сезонов», – сказал Пономарев.
- 32-летний Кузяев – свободный агент.
- Два последних сезона экс-полузащитник «Зенита» провел в «Гавре».
- Его статистика во Франции: 46 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
