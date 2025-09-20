Тедеев прокомментировал упущенные 2:0 против «Рубина»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев отреагировал на исход матча 9-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2).

Тольяттинцы вели дома 2:0.

У них забили Дмитрий Пестряков и Кристиян Бистрович.

«Акрон» остался в зоне переходных матчей.

«Когда ведешь со счетом 2:0, начинаешь хорошо второй тайм… Думаю, что упрекнуть футболистов не за что, за исключением второго пропущенного мяча.

Плохо, что мы проиграли единоборство в такой момент. Было важно сохранить победу, но нужно двигаться дальше. Мы понимаем, что не могли максимально воспользоваться заменами, так как много игроков только восстановились от травм», – сказал Тедеев.