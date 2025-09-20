Введите ваш ник на сайте
Тедеев прокомментировал упущенные 2:0 против «Рубина»

Сегодня, 19:40

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев отреагировал на исход матча 9-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2).

«Когда ведешь со счетом 2:0, начинаешь хорошо второй тайм… Думаю, что упрекнуть футболистов не за что, за исключением второго пропущенного мяча.

Плохо, что мы проиграли единоборство в такой момент. Было важно сохранить победу, но нужно двигаться дальше. Мы понимаем, что не могли максимально воспользоваться заменами, так как много игроков только восстановились от травм», – сказал Тедеев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Рубин Тедеев Заур
