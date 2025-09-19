Булыкин называл тренера, который мог бы подойти «Спартаку»

Дмитрий Булыкин посоветовал «Спартаку» назначить Андрея Канчельскиса.

«Канчельскис мог бы подойти «Спартаку», он мог бы потренировать команду, но я думаю, что они будут выбирать какого-нибудь иностранца. Они хотят именитого зарубежного тренера, думая, что он принесет что-то новое в команду.

Но Канчельскис – хороший тренер, за словом в карман не лезет, опытный – играл везде, поэтому, конечно, он пригодится в любой команде. Вопрос только в том, как он будет чувствовать себя в топ-клубах, это все-таки совершенно разные вещи.

А так, его можно проверить во многих клубах, и «Спартак» не исключение», – сказал Булыкин.