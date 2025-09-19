Введите ваш ник на сайте
«Ему надо к окулисту»: Радимов – о судье матча ЦСКА – «Балтика»

Сегодня, 08:28
2

У экс-игрока ЦСКА Владислава Радимова есть вопросы к арбитру кубкового матча ЦСКА – «Балтика» (1:1, 9:10 по пенальти).

  • В поле судил астраханец Владислав Целовальников.
  • Он сын экс-лайнсмена РПЛ Олега Целовальникова.
  • Владислав играл в футбол на уровне Второй лиги.

«Посмотрите повтор того эпизода, из‑за которого отменили гол «Балтики». Там главный арбитр матча сделал упавшему игроку ЦСКА жест рукой, чтобы тот вставал. То есть принято решение продолжить игру. Арбитр находился рядом и был уверен в своем решении, но через две минуты он идет смотреть видеоповтор и меняет мнение. Так зачем такой арбитр вообще на поле?!

А если судья не видит, что происходит рядом с ним, тогда ему, наверное, надо провериться у окулиста. Что касается самого эпизода, то я не вижу там никакого нарушения», – сказал Радимов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА Радимов Владислав Целовальников Владислав
Комментарии (2)
Garrincha58
1758263467
нету судей у нас как и футбола остались одни эксперты типа Радимова или Григоряна, чё сами то не тренируете???
Интерес
1758268009
Я хоть и болею за обе команды, но сразу написал, что судьи деликатно посвистывают за ЦСКА.Лукин вообще в своей штрафной в борьбе руками играет постоянно-не видят...Видимо, относиться к новой категории "допустимая борьба"...Несколько несколько оценок очевидных эпизодов тоже при повторах противоречили происходящему.
