Мостовой: «Не стоит серьезно относиться к рекорду Соболева в Кубке России»

Александр Мостовой прокомментировал достижение форварда «Зенита» Александра Соболева.

Нападающий стал рекордсменом FONBET Кубка России по числу голевых действий.

В его активе 21 забитый мяч и 9 ассистов в турнире.

Соболев обошел Олега Веретенникова (24+4) и Ивана Сергеева (22+6).

«Не стоит серьeзно относиться к этому событию. Сейчас большое количество матчей играют. Поэтому не стоит преувеличивать из-за такого формата Кубка.

Раньше по 4-5 игр в Кубке проводили, а теперь около десятка матчей. Много проходных игр. Вот вернуть бы 20 лет назад.

Ну как тут можно сравнивать? Думаю, в чемпионате он скоро начнeт стабильно забивать. Он же в «Спартаке» не просто так играл и забивал», – сказал Мостовой.