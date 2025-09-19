Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «Не стоит серьезно относиться к рекорду Соболева в Кубке России»

Мостовой: «Не стоит серьезно относиться к рекорду Соболева в Кубке России»

Сегодня, 01:07

Александр Мостовой прокомментировал достижение форварда «Зенита» Александра Соболева.

  • Нападающий стал рекордсменом FONBET Кубка России по числу голевых действий.
  • В его активе 21 забитый мяч и 9 ассистов в турнире.
  • Соболев обошел Олега Веретенникова (24+4) и Ивана Сергеева (22+6).

«Не стоит серьeзно относиться к этому событию. Сейчас большое количество матчей играют. Поэтому не стоит преувеличивать из-за такого формата Кубка.

Раньше по 4-5 игр в Кубке проводили, а теперь около десятка матчей. Много проходных игр. Вот вернуть бы 20 лет назад.

Ну как тут можно сравнивать? Думаю, в чемпионате он скоро начнeт стабильно забивать. Он же в «Спартаке» не просто так играл и забивал», – сказал Мостовой.

Источник: Legalbet
Россия. Кубок Зенит Соболев Александр Мостовой Александр
