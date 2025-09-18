Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Соболев стал абсолютным рекордсменом Кубка России

Сегодня, 08:38
2

Нападающий «Зенита» Александр Соболев стал абсолютным рекордсменом FONBET Кубка России по числу голевых действий.

В игре 4-го тура Пути РПЛ с «Ахматом» (2:1) форвард оформил дубль. Таким образом, Соболев сделал 29-е и 30-е результативное действие в Кубке страны. На его счету 21 гол и 9 ассистов.

Он стал единоличным лидером в истории турнира. До этого он делил первую строчку с Олегом Веретенниковым, на счету которого 28 (24+4) результативных действий и форвардом «Динамо» Иваном Сергеевым (22+6).

  • Соболев в прошедшем матче забил голы на 43-й и 59-й минутах.
  • 4-ю и 5-ю позицию в списке самых результативных игроков Кубка России делят Алексей Медведев (22+5) и Фeдор Смолов (18+9).

Еще по теме:
Семак остался недоволен решением судей из-за отмены гола Соболева 1
Стало известно, получил ли болельщик футболку игрока «Ахмата» 1
Белоус объяснил, почему руководству «Зенита» сложно уволить Семака 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Ахмат Зенит Соболев Александр
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1758175285
Оба на! Гыгыгы
Ответить
ilich55
1758176755
В стане хряков наступила гробовая тишина.......
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Черданцев объяснил поражение ЦСКА в Ростове-на-Дону
10:26
Стало известно, где продолжит карьеру Месси
10:21
1
ВидеоСтало известно, получил ли болельщик футболку игрока «Ахмата»
09:30
1
Слот назвал фактор, из-за которого «Ливерпуль» победил «Атлетико»
09:14
Белоус объяснил, почему руководству «Зенита» сложно уволить Семака
09:00
1
Соболев стал абсолютным рекордсменом Кубка России
08:38
2
Корнеев оценил двух защитников-новичков «Спартка»
08:26
5
Талалаев пообещал сюрпризы от «Балтики» в матче с ЦСКА
08:00
2
Симеоне объяснил, из-за чего едва не подрался с болельщиком
07:50
Все новости
Все новости
«Краснодар» не может улететь из Самары из-за закрытия аэропорта
10:41
Семак остался недоволен решением судей из-за отмены гола Соболева
09:46
1
Соболев стал абсолютным рекордсменом Кубка России
08:38
2
Корнеев оценил двух защитников-новичков «Спартка»
08:26
5
Талалаев пообещал сюрпризы от «Балтики» в матче с ЦСКА
08:00
2
Черчесов прокомментировал кубковое поражение «Ахмата» от «Зенита»
01:11
5
Соболев – о своей результативности: «Дрова в печке начинают разгораться»
00:59
1
Реакция Генича на разгромное поражение «Сочи» от «Динамо»
00:39
ВидеоБолельщику пришлось вернуть игроку «Ахмата» подаренную футболку
00:16
4
Карпин высказался о разгроме «Сочи»
Вчера, 23:45
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над «Ахматом»
Вчера, 23:36
3
Тренер «Крыльев Советов» объяснил, почему не дал дебютировать Гайчу
Вчера, 23:23
Определился второй четвертьфиналист Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 22:51
2
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:33
Кубок России. «Зенит» победил «Ахмат» (2:1) благодаря дублю Соболева
Вчера, 22:32
7
Кубок России. Гол Тюкавина помог «Динамо» разгромить «Сочи» (4:0)
Вчера, 22:25
2
Кубок России. «Краснодар» удержал победу над «Крыльями» (2:1) и стал единоличным лидером группы
Вчера, 19:54
3
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:53
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Ахмат»: 17 сентября
Вчера, 19:32
1
Пономарев объяснил, почему ЦСКА может проиграть «Балтике»
Вчера, 10:38
7
«Краснодар» воспользовался домашним аэропортом впервые за 3,5 года
Вчера, 10:19
2
Где смотреть матч ЦСКА – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 18 сентября 2025
Вчера, 09:38
Где смотреть матч «Спартак» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 18 сентября 2025
Вчера, 09:36
Определился первый четвертьфиналист Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 09:30
Кубок России. Махачкалинское «Динамо» вдесятером одержало волевую победу над «Пари НН», забив 2 гола за 4 минуты
16 сентября
Тренер «Акрона» обвинил судей в поражении от «Локомотива»
16 сентября
2
Галактионов сказал, работал ли «Локомотив» на Комличенко в игре с «Акроном»
16 сентября
Российский форвард забил 100-й гол в профессиональной карьере
16 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 