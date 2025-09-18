Соболев стал абсолютным рекордсменом Кубка России

Нападающий «Зенита» Александр Соболев стал абсолютным рекордсменом FONBET Кубка России по числу голевых действий.

В игре 4-го тура Пути РПЛ с «Ахматом» (2:1) форвард оформил дубль. Таким образом, Соболев сделал 29-е и 30-е результативное действие в Кубке страны. На его счету 21 гол и 9 ассистов.

Он стал единоличным лидером в истории турнира. До этого он делил первую строчку с Олегом Веретенниковым, на счету которого 28 (24+4) результативных действий и форвардом «Динамо» Иваном Сергеевым (22+6).