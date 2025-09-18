Челестини объяснил кубковое поражение ЦСКА от «Балтики»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги проигранного матча с «Балтикой».

Команды встречались в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Армейцы упустили победу на 94-й минуте, а затем еще и уступили в серии пенальти.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Я видел хорошее отношение к делу со стороны своей команды, чуть‑чуть нам не хватало качества и динамичности в игре. Нам не хватает агрессивности в последней части атаки, нужно быть более спонтанными.

Такой гол, как мы пропустили в концовке, просто нельзя пропускать. Раньше с нами такого не случалось. На ментальном уровне пауза на матчи сборных, все эти дифирамбы в адрес команды сказались.

Команда проделала отличную работу, но если мы не способны работать весь матч на пределе возможностей, то в футболе не победить.

Понятно, что у нас команда молодая. Но после матчей сборной наш фокус немного сбился», – сказал Челестини.