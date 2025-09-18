Талалаев передал привет болельщикам ЦСКА после кубковой победы: «Интеллигентнейшие люди»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дал едкий комментарий после гостевого матча с ЦСКА.

Команды встречались в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Армейцы упустили победу на 94-й минуте, а затем еще и проиграли в серии пенальти.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Я доволен результатом. В Кубке мы все время получали за ошибки, сегодня все произошло наоборот.

Потихоньку раскочегарились. Я доволен всем: качеством игры, результатом, судейством, интеллигентными болельщиками, которые весь матч поддерживали меня за спиной.

Просто отдельный привет хочу передать двум персонажам, которые так переживали персонально за меня, поддерживали весь матч. Интеллигентнейшие люди.

Взаимоотношения с тренерским штабом ЦСКА замечательные. Общаемся на итальянском.

Может быть, тренер вратарей ЦСКА не до конца понял мои комплименты, которые я высказывал. Я Крамаренко тоже передаю очень большой привет, уважаю его как специалиста», – сказал Талалаев.