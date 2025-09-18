Агент Батракова высказался о том, что игрок «Локо» стал дороже Месси и Роналду

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, оценил новую рыночную стоимость своего клиента.

Сегодня Батраков стал самым дорогим российским футболистом – его оценили в 23 млн евро.

Он обошел по рыночной стоимости легендарных Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

В этом сезоне 20-летний хавбек забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.

«Несмотря на то, что такие великие игроки как Месси и Роналду до сих пор в цене – время, к сожалению, бежит неумолимо. Надо признать, что пришло время молодых.

Приятно, что он стал самым дорогим российским игроком. Естественно, вынося за скобки Сперцяна, выступающего за сборную Армении.

Эти три игрока [Батраков, Роналду, Месси] абсолютно разные. Тем не менее, что их может объединить – это скорость принятия решений. Они быстро оценивают ситуацию и принимают решение. Также они способны быстро воплотить это в действие», – сказал агент.