Корнеев оценил двух защитников-новичков «Спартка»

Воспитанник «Спартака» Игорь Корнеев высказался о текущем состоянии команды перед матчем с «Ростовом» в FONBET Кубке России.

«Игра у «Спартака» нестабильная. Они взяли неплохих двух защитников. Ву и Джику опытные, быстрые. Им еще нужно наладить связи, но чувствуется, что они защитники. По первой игре оба оставили хорошее впечатление», – сказал Корнеев.