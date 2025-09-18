Корнеев оценил двух защитников-новичков «Спартка»

Воспитанник «Спартака» Игорь Корнеев высказался о текущем состоянии команды перед матчем с «Ростовом» в FONBET Кубке России.
«Игра у «Спартака» нестабильная. Они взяли неплохих двух защитников. Ву и Джику опытные, быстрые. Им еще нужно наладить связи, но чувствуется, что они защитники. По первой игре оба оставили хорошее впечатление», – сказал Корнеев.
- Встреча 4-го тура группы C пройдет сегодня в Москве и начнется в 20:45 мск.
- 31-летний Александер Джику и 24-летний Кристофер Ву дебютировали за «Спартак» в матче 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).
Источник: «Матч ТВ»