Корнеев оценил двух защитников-новичков «Спартка»

Сегодня, 08:26
5

Воспитанник «Спартака» Игорь Корнеев высказался о текущем состоянии команды перед матчем с «Ростовом» в FONBET Кубке России.

«Игра у «Спартака» нестабильная. Они взяли неплохих двух защитников. Ву и Джику опытные, быстрые. Им еще нужно наладить связи, но чувствуется, что они защитники. По первой игре оба оставили хорошее впечатление», – сказал Корнеев.

  • Встреча 4-го тура группы C пройдет сегодня в Москве и начнется в 20:45 мск.
  • 31-летний Александер Джику и 24-летний Кристофер Ву дебютировали за «Спартак» в матче 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Корнеев Игорь
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1758175236
Поменяли шило на мыло. Вернее одни дырищи на другие. Гыгыгы
Ответить
zigbert
1758178182
Рано ещё делать какие то выводы по их игре.
Ответить
NewLife
1758178744
"Воспитанник «Спартака» Игорь Корнеев" Этот голландец давно уже воспитанник матч тв, а не Спартака(
Ответить
andr45
1758180477
Неужели и Корнеева Миллер снял с довольствия, раз уж Игорек стал осторожно говорить об игроках «Спартака»?)) Видимо, банкротство задело многих щелкоперов и експертов)
Ответить
ScarlettOgusania
1758181436
могли бы в заголовке правильно название команды "Спартак" написать - премию выпишите своему "заголовщику"...))
Ответить
