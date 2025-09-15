Пономарев прокомментировал голевую ошибку Акинфеева

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о результативной ошибке Игоря Акинфеева.

Вратарь армейцев ошибся в 8-м туре РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Команда потерпела первое поражение в сезоне.

«У кого они всe это перенимают, у Максименко, что ли? Нельзя разыгрывать мяч в штрафной площадке. Выбивай мяч в поле, и пусть там идeт борьба.

А стараются отдать своему игроку, чтобы началась атака, но люди же нервничают, они не автоматы.

Это может быть тренерской задумкой? Есть такое мнение, но Яшин так никогда не делал. Он всегда выбрасывал левому или правому защитнику. Это в то время он уже соображал и в центр не играл никогда.

Наверно, Челестини требует от Акинфеева такие европейские вещи. Но в Европе не набегают сломя голову на игрока, владеющего мячом.

Что касается удаления Гайича, он сделал это не умышленно. Наверное, сразу красную не стоило давать», – заявил Пономарев.