Челестини объяснил поражение ЦСКА от «Ростова»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги матча с «Ростовом».

Московская команда уступила в 8-м туре РПЛ со счетом 0:1.

Армейцы заканчивали встречу вдевятером.

Это первое поражение ЦСКА в сезоне.

«Позитив в том, что мы знаем, что если мы так будем играть, то не сможем соревноваться. До этого момента мы хорошо соревновались. Я всегда говорил, что мои ребята невероятные. Мы теперь знаем, что делать не нужно.

У нас есть игроки, которые могут играть в футбол. Мы видели очень мало футбола, много ошибок. Концентрация также была не на высоком уровне. Когда концентрации нет, происходит то, что произошло. Но однажды это должно было случиться. Мы сейчас научимся на этих ошибках. Через 48 часов у нас еще один матч и мы покажем, что произошедшее – какой‑то несчастный случай.

Почему он произошел? Пауза, 14 игроков в сборной, неделя без матчей, теряется фокус. Четыре последних дня мы вели об этом разговор. «Ростов» обыграл нас на 200 процентов по энергетике, по борьбе. Они хотели эти три очка намного больше, чем мы. Мы заслужили проиграть. Нужно научиться на этом и правильно отреагировать», – сказал Челестини.