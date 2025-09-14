Введите ваш ник на сайте
Челестини объяснил поражение ЦСКА от «Ростова»

Сегодня, 22:08
5

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги матча с «Ростовом».

  • Московская команда уступила в 8-м туре РПЛ со счетом 0:1.
  • Армейцы заканчивали встречу вдевятером.
  • Это первое поражение ЦСКА в сезоне.

«Позитив в том, что мы знаем, что если мы так будем играть, то не сможем соревноваться. До этого момента мы хорошо соревновались. Я всегда говорил, что мои ребята невероятные. Мы теперь знаем, что делать не нужно.

У нас есть игроки, которые могут играть в футбол. Мы видели очень мало футбола, много ошибок. Концентрация также была не на высоком уровне. Когда концентрации нет, происходит то, что произошло. Но однажды это должно было случиться. Мы сейчас научимся на этих ошибках. Через 48 часов у нас еще один матч и мы покажем, что произошедшее – какой‑то несчастный случай.

Почему он произошел? Пауза, 14 игроков в сборной, неделя без матчей, теряется фокус. Четыре последних дня мы вели об этом разговор. «Ростов» обыграл нас на 200 процентов по энергетике, по борьбе. Они хотели эти три очка намного больше, чем мы. Мы заслужили проиграть. Нужно научиться на этом и правильно отреагировать», – сказал Челестини.

В «Ростове» прокомментировали победу над ЦСКА: «Настоящие мужики» 2
Обзор матча «Ростов» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
РПЛ. «Ростов» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне 74
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Челестини Фабио
Комментарии (5)
Интерес
1757877340
Адекватно.
Ответить
Pangolin
1757877378
Удивительно правильные слова. А Ростов с победой - было видно как им нужна победа чтоб от дна оттолкнутся.
Ответить
Цугундeр
1757877509
Круто. Кивнул,козырнул,и стукнул каблуками. И ни тебе нытья о судьях,ни стонов о .ёвой логистике. Красавчик.
Ответить
Desma
1757877572
Ключевое слово - соревновались. Мы теперь знаем как надо соревноваться и с какими транспарантами идти на игру с Балтикой.
Ответить
jerry093
1757878187
А тренер знает что сказать))
Ответить
