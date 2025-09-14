Введите ваш ник на сайте
Радимов не верит в победу «Зенита» над «Балтикой»

Сегодня, 11:43
8

Бывший зенитовец Владислав Радимов предсказал исход матча 8-го тура РПЛ против «Балтики».

«На бумаге «Зенит» – конечно, фаворит, с другой стороны, «Балтика» здорово начала, и «Балтика» в полном составе готовилась к этому матчу. У «Зенита» же огромные проблемы. Педро вообще уехал, Мостовой был травмирован, насколько я понимаю, когда в сборную ездил. А бразильцы ездили в Боливию на высоту 4 тысячи метров – за сборную играли – это раз.

Второе – что это же возвращаться надо оттуда, а там такие перелеты... В принципе проблемы у «Зенита» после матчей сборной всегда существуют.

Я бы сказал, что «Зенит» набрал хороший ход и был бы фаворитом, но эти разъезды в сборные делают равные шансы, плюс полный стадион в Калининграде, что будет непросто. Наиболее вероятно, что «Балтика» не проиграет в силу своего физического состояния», – сказал Радимов.

  • Матч начнется в 17:00 мск.
  • «Балтика» идет в РПЛ 4-й.
  • «Зенит» в случае победы опередит калининградцев.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Балтика Радимов Владислав
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1757841125
Все так говорят но зенит на классе просто
Ответить
Дубина
1757841763
Так и скажи ЗПРФ!!!
Ответить
volic
1757841866
Поставлю на этот матч Балтика 1х .
Ответить
Everest13
1757842028
Надо повторить за Спартаком и пропустить три гола))))
Ответить
VVM1964
1757842086
Стелет соломку )...
Ответить
SLADE2019
1757842094
А я считаю, что сегодня Талалайке покажут на его место в мировом (или российском, как угодно) футболе.
Ответить
vvv123
1757843510
Влад на Балтику поставил, но лоханется в очередной раз. Бестолковый он игрочишка!
Ответить
TOMSON
1757843573
Именно в таких матчах и закладывается чемпионство. Нужна кривая, хромая, но победа.
Ответить
