Радимов не верит в победу «Зенита» над «Балтикой»

Бывший зенитовец Владислав Радимов предсказал исход матча 8-го тура РПЛ против «Балтики».

«На бумаге «Зенит» – конечно, фаворит, с другой стороны, «Балтика» здорово начала, и «Балтика» в полном составе готовилась к этому матчу. У «Зенита» же огромные проблемы. Педро вообще уехал, Мостовой был травмирован, насколько я понимаю, когда в сборную ездил. А бразильцы ездили в Боливию на высоту 4 тысячи метров – за сборную играли – это раз.

Второе – что это же возвращаться надо оттуда, а там такие перелеты... В принципе проблемы у «Зенита» после матчей сборной всегда существуют.

Я бы сказал, что «Зенит» набрал хороший ход и был бы фаворитом, но эти разъезды в сборные делают равные шансы, плюс полный стадион в Калининграде, что будет непросто. Наиболее вероятно, что «Балтика» не проиграет в силу своего физического состояния», – сказал Радимов.