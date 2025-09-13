Реакция Черчесова на упущенную «Ахматом» победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о матче 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

Грозненцы вели в счете, но пропустили от Алексея Батракова.

«Ахмат» ни разу не уступил в РПЛ после возвращения Черчесова.

Грозненцы идут в РПЛ 9-ми.

«Фрагментами мы играли так, как хотели. Пока мы с такой командой не можем 90 минут постоянно доминировать. Поблагодарил футболистов за игру.

У нас сейчас появится новый игрок, Жемалетдинов только подошел, Келиано травмирован, и у него карточка. Нам пока не хватает свежих игроков такого же уровня, чтобы этот уровень мы держали. Думаю, что результат закономерен. Нужно его принять и двигаться дальше», – сказал Черчесов.