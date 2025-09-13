Новая информация о возвращении Саввиди в «Ростов»

Бывший владелец «Ростова» Иван Саввиди может вернуться в клуб.

«15 сентября Саввиди вылетает в Ростов-на-Дону на встречу с губернатором Слюсарем: бизнесмен планирует лично поздравить высокого чиновника с победой на выборах, которые проходят 12-14 числа, а также обсудить дальнейшую судьбу клуба.

Губернатор обеспокоен положением дел в команде и недоволен местом, которая она занимает в РПЛ (14-е: после семи туров в активе южан всего пять очков – они в зоне стыков, впереди игра с ЦСКА).

Саввиди готов забрать «Ростов», если он станет владельцем 75% акций. Ростовская область передаст 25% + продолжит помогать на сумму 750 миллионов рублей в год. Еще 50% принадлежат президенту клуба Арташесу Арутюнянцу. Ожидается, что в ближайшее время может быть достигнута договоренность о продажи этой доли Саввиди», – написал источник.