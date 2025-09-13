Введите ваш ник на сайте
Новая информация о возвращении Саввиди в «Ростов»

Сегодня, 14:35
3

Бывший владелец «Ростова» Иван Саввиди может вернуться в клуб.

«15 сентября Саввиди вылетает в Ростов-на-Дону на встречу с губернатором Слюсарем: бизнесмен планирует лично поздравить высокого чиновника с победой на выборах, которые проходят 12-14 числа, а также обсудить дальнейшую судьбу клуба.

Губернатор обеспокоен положением дел в команде и недоволен местом, которая она занимает в РПЛ (14-е: после семи туров в активе южан всего пять очков – они в зоне стыков, впереди игра с ЦСКА).

Саввиди готов забрать «Ростов», если он станет владельцем 75% акций. Ростовская область передаст 25% + продолжит помогать на сумму 750 миллионов рублей в год. Еще 50% принадлежат президенту клуба Арташесу Арутюнянцу. Ожидается, что в ближайшее время может быть достигнута договоренность о продажи этой доли Саввиди», – написал источник.

Еще по теме:
Где смотреть матч «Ростов» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 14 сентября 2025
Назначены судьи на матчи 8-го тура РПЛ 5
Российский защитник перейдет в чемпионат Греции 1
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (3)
MaxRnD
1757765711
Залез с финансовыми проверками и со своими управленцами в клуб, шуганул Валеру (и без того сидевшего на чемоданах), а теперь недоволен ? Серьёзно ? А кем недоволен, стесняюсь спросить ? Напоминает незабвенного Людвига Аристарховича ...
Ответить
volic
1757766319
Зачем Саввиди табачный король уже был президентом РОСТОВА и не хрена толку не было.
Ответить
crf57
1757768226
Обещали убрать Альбу, "НУ И ". Молчит руководство. Ждет когда РОСТОВ совсем утонет. На этом фоне возвращение нелюбимого ростовскими болельщиками САВВИДИ представляется как благо! Посмотрим!
Ответить
