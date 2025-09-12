Самошников: «Со «Спартаком» больше шансов на титул, чем с «Локо»

Летний новичок «Спартака» Илья Самошников прокомментировал трансфер из «Локомотива».

– Как в «Локомотиве» отнеслись к вашему уходу? На хорошей ноте расстались?

– На рабочей.

– Как вы думаете, в «Спартаке» больше шансов завоевать титул, чем в «Локомотиве»?

– Лично мое мнение, что больше.

– За счет чего? Сила состава?

– Подсознательно в моей голове так складывается, что у «Спартака» шансов завоевать титул больше.