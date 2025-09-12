Введите ваш ник на сайте
  • Самошников: «Со «Спартаком» больше шансов на титул, чем с «Локо»

Самошников: «Со «Спартаком» больше шансов на титул, чем с «Локо»

Сегодня, 10:11
15

Летний новичок «Спартака» Илья Самошников прокомментировал трансфер из «Локомотива».

– Как в «Локомотиве» отнеслись к вашему уходу? На хорошей ноте расстались?

– На рабочей.

– Как вы думаете, в «Спартаке» больше шансов завоевать титул, чем в «Локомотиве»?

– Лично мое мнение, что больше.

– За счет чего? Сила состава?

– Подсознательно в моей голове так складывается, что у «Спартака» шансов завоевать титул больше.

  • 27-летний Самошников способен сыграть на обоих флангах обороны.
  • «Спартак» заплатил за него «Локомотиву» 350 миллионов рублей + бонусы.
  • Срок контракта с новичком – «3+1», зарплата – 1,4 миллиона евро в год.

Самошников поделился впечатлениями от Станковича 2
Глушаков оценил новичка «Спартака» Самошникова 3
Карпин прокомментировал вызов Самошникова в сборную России и отсутствие Умярова в заявке 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самошников Илья
Комментарии (15)
Цугундeр
1757661654
)) Молниеносный свиной грипп.)
Ответить
SLADE2019
1757661889
Судя по всему, он и будет играть в каждом матче на обоих флангах обороны, исходя из приобретений клуба. Сначала восторгался норвежцами и Холандом. Потом вспомнил, что там (у молдаван) в обороне Рябчук нашенский, сразу весь позитив пропал.
Ответить
ilich55
1757663293
Да, уж......Здорово Илюхе в уши надули про титул, аж до подсознания дошло. Шансы выиграть кубок верблюда у хряков всегда были.
Ответить
...уефан
1757663630
..."Спартаковец" - это, уже само по себе, титул! Остальные, добавляй!...
Ответить
Cleaner
1757665436
Со Спартаком больше шансов на титул, чем с Локо??? Со Спартаком больше шансов, что над тобой все РЖАТЬ будут! Ну я вот уже РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
vvv123
1757665496
Офигел что-ли Самошников?
Ответить
Интерес
1757668311
...и поцеловал ромбик?
Ответить
Artemka444
1757668983
Ахах смешной парень
Ответить
Литейный 4 (returned)
1757670709
Во вляпался языком. Гыгыгы
Ответить
FWSPM
1757674422
локомотив слишком экономит на одних батраковых далеко не уедешь да и тех купят
Ответить
