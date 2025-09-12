Самошников: «Со «Спартаком» больше шансов на титул, чем с «Локо»

Летний новичок «Спартака» Илья Самошников прокомментировал трансфер из «Локомотива».
– Как в «Локомотиве» отнеслись к вашему уходу? На хорошей ноте расстались?
– На рабочей.
– Как вы думаете, в «Спартаке» больше шансов завоевать титул, чем в «Локомотиве»?
– Лично мое мнение, что больше.
– За счет чего? Сила состава?
– Подсознательно в моей голове так складывается, что у «Спартака» шансов завоевать титул больше.
- 27-летний Самошников способен сыграть на обоих флангах обороны.
- «Спартак» заплатил за него «Локомотиву» 350 миллионов рублей + бонусы.
- Срок контракта с новичком – «3+1», зарплата – 1,4 миллиона евро в год.
Источник: «Матч ТВ»