Подробности переговоров ЦСКА и «Локо» по Баринову – трансфер может состояться в ближайшие часы

Трансфер Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА может состояться в ближайшие часы. Работа по сделке продолжается.

«Локомотив» отказался продавать Баринова в ЦСКА за 3 миллиона евро: именно за столько Владимир Леонченко обещал отпустить капитана в другой российский клуб. И как раз таков был вчерашний оффер «армейцев» за футболиста.

На данный момент переход Бары, удивленного, что за девять месяцев до конца контракта ему не предложили новый, все еще возможен. Позиция Димы по этой теме неоднозначна из-за отсутствия оффера от родного клуба. Поэтому вариант с ЦСКА ему очень интересен.

Для этого в последний день трансферного окна ЦСКА должен предложить за Баринова не менее 4 миллионов евро + бонусы. ЦСКА пока не готов пойти на это и рассчитывает, что трансфер за 3 миллиона все же состоится. В ближайшие часы ожидается новая встреча сторон по этому вопросу», – написал инсайдер Иван Карпов.