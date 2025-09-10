Радимов назвал игрока, благодаря которому «Локомотив» является конкурентоспособным

Владислав Радимов высоко оценил игру Алексея Батракова. Полузащитник «Локомотива» был признан лучшим игроком РПЛ по итогам июля и августа.
«Только благодаря ему «Локомотив» находится рядом с тройкой и может за что-то бороться. Он больше, чем полкоманды – это точно. С такой линией обороны я ещe удивляюсь, как они борются за что-то сверхъестественное. Батраков на второй год не то что подтверждает уровень, а становится ещe сильнее».
- 20-летний Батраков забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 7 матчах этого сезона РПЛ.
- Его контракт с «Локо» рассчитан до 2029 года.
Источник: сайт РПЛ