  • Главная
  • Новости
  • Радимов назвал игрока, благодаря которому «Локомотив» является конкурентоспособным

Радимов назвал игрока, благодаря которому «Локомотив» является конкурентоспособным

Вчера, 15:50
4

Владислав Радимов высоко оценил игру Алексея Батракова. Полузащитник «Локомотива» был признан лучшим игроком РПЛ по итогам июля и августа.

«Только благодаря ему «Локомотив» находится рядом с тройкой и может за что-то бороться. Он больше, чем полкоманды – это точно. С такой линией обороны я ещe удивляюсь, как они борются за что-то сверхъестественное. Батраков на второй год не то что подтверждает уровень, а становится ещe сильнее».

  • 20-летний Батраков забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 7 матчах этого сезона РПЛ.
  • Его контракт с «Локо» рассчитан до 2029 года.

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Локомотив Радимов Владислав Мостовой Александр
Loko_Roma
1757509589
Копетан очевидность
Ответить
Красногорск_Фан
1757509785
Соглашусь с Булановым. Что редкость. Батраков даже не стержень, а кроме большого таланта выполняет бешенный объем работы на всех участках поля. Фигаро тут, фигаро там. Молодец парень. Респект и уважение.
Ответить
...уефан
1757509900
...ну, надо же, какой футбольный мыслитель этот Буланов, назвал сладкое сладким, а без его открытия, русский футбольный Мир ломал бы голову до Нового года, что ж такое происходит с Локо... Вот, только Галактионова не упоминают, который умеет работать с молодняком и правильно подводить их к основному составу...
Ответить
Plyash
1757521521
Всё верно . Но , главное , это умными словами сказать очевидные вещи , чему учат только на СрачТВ , а Радибуланов это объясняет тем , что два года не пьёт . Ох , врёт , спорт-педагог из Питера , ох врёт , душа блошистая .
Ответить
