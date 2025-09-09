Директор «Локо» не хочет обсуждать продление Баринова

«Локомотив» не торопится обсуждать продление контракта с капитаном Дмитрием Бариновым.
Об этом сообщил представитель игрока Владимир Кузьмичев.
«Могу прокомментировать, что я сегодня на протяжении трех часов находился в офисе «Локомотива». И Леонченко [Владимир, генеральный директор ФК «Локомотив»] отказался обсуждать продление контракта с Бариновым», – сказал Кузьмичев.
- Летом игроком интересовался греческий АЕК.
- Нынешнее соглашение Баринова истекает летом.
- Игрок, которому через 2 дня исполнится 29 лет, всю карьеру проводит в «Локо».
