Директор «Локо» не хочет обсуждать продление Баринова

«Локомотив» не торопится обсуждать продление контракта с капитаном Дмитрием Бариновым.

Об этом сообщил представитель игрока Владимир Кузьмичев.

«Могу прокомментировать, что я сегодня на протяжении трех часов находился в офисе «Локомотива». И Леонченко [Владимир, генеральный директор ФК «Локомотив»] отказался обсуждать продление контракта с Бариновым», – сказал Кузьмичев.