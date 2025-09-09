«МЛ Витебск» назвал «Спартак» командой «мирового уровня» после 0:5

Пресс-служба «МЛ Витебск» прокомментировала поражение в товарищеском матче от «Спартака» (0:5).

Игра прошла накануне на «Лукойл Арене».

Дубль оформил Пабло Солари.

«МЛ Витебск» – лидер чемпионата Беларуси.

«До игры, и во время, и после еe завершения ни у кого не возникло вопросов, кому сегодня была уготована участь дерзкого андердога, однако лучше сыграть такой матч с матeрым соперником мирового уровня и увидеть свои болевые точки, чем не сыграть и упустить возможность стать ещe лучше. Мы сыграли, за что парням и спасибо!

Вместе с командой с каждым выездом прибавляет и наш 12-й игрок, которому не мешают ни границы, ни расстояния, ни испытания, когда речь идeт о матче любимого «Макслайна». Спасибо за поддержку, «жeлто-зелeные»!» – написали белорусы.