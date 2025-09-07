Введите ваш ник на сайте
Онана согласился уйти из «МЮ» в аренду

Вчера, 18:30

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана дал согласие на переход в «Трабзонспор» на правах аренды. Изначально камерунец хотел остаться, чтобы побороться за место в основе манкунианцев. Однако, все идет к тому, что переход Онана в турецкий клуб состоится.

Ранее клубы уже согласовали условия сделки. По данным The Athletic, речь идет о бесплатной аренде без возможности выкупа.

  • 29-летний камерунец в этом сезоне провел за «Манчестер Юнайтед» 1 матч, пропустил 2 гола.
  • Контракт Онана с английским клубом рассчитан до середины 2028 года.

Источник: talkSport
Англия. Премьер-лига Турция. Суперлига Манчестер Юнайтед Трабзонспор Онана Андре
