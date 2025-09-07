Онана согласился уйти из «МЮ» в аренду

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана дал согласие на переход в «Трабзонспор» на правах аренды. Изначально камерунец хотел остаться, чтобы побороться за место в основе манкунианцев. Однако, все идет к тому, что переход Онана в турецкий клуб состоится.

Ранее клубы уже согласовали условия сделки. По данным The Athletic, речь идет о бесплатной аренде без возможности выкупа.