Онана согласился уйти из «МЮ» в аренду

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана дал согласие на переход в «Трабзонспор» на правах аренды. Изначально камерунец хотел остаться, чтобы побороться за место в основе манкунианцев. Однако, все идет к тому, что переход Онана в турецкий клуб состоится.
Ранее клубы уже согласовали условия сделки. По данным The Athletic, речь идет о бесплатной аренде без возможности выкупа.
- 29-летний камерунец в этом сезоне провел за «Манчестер Юнайтед» 1 матч, пропустил 2 гола.
- Контракт Онана с английским клубом рассчитан до середины 2028 года.
Источник: talkSport