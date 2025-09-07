Слуцкий определил самый эффективный летний трансфер в РПЛ

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий выделил самый эффективный трансфер лета в РПЛ.

«Для меня самый эффективный трансфер – это Вадим Раков. Ну это же трансфер, правильно? Из «Локомотива» в «Крылья». С 1-го же тура с потрясающей статистикой. В конце концов и своим бывшим воткнул. Для меня он, потому что я его так хорошо в «Локомотиве»…

Я слышал, естественно, эту фамилию, что говорили, но здесь реально вот он, мне кажется, из новичков...» – сказал Слуцкий на ютуб-канале «Это футбол, брат!».