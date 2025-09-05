Введите ваш ник на сайте
  Игрок Иордании: «Россия обязательно выиграет чемпионат мира»

Игрок Иордании: «Россия обязательно выиграет чемпионат мира»

Сегодня, 11:16
10

Нападающий сборной Иордании Муса Аль-Тамари верит, что Россия выиграет чемпионат мира.

– Чем тебя впечатлила Россия?

– Шикарный стадион, прекрасная страна и очень добрые люди. Играть здесь круто, тем более, с такими фанатами. Этот матч дал ощущение будто мы уже играем на чемпионате мира.

– Может, Россия выиграет чемпионат мира однажды?

– Да, обязательно!

  • Накануне Россия и Иордания сыграли 0:0.
  • Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.
  • Иордания сыграет на ЧМ-2026.

Селлами: «Все игроки сборной России – выдающиеся»
Колосков выступил в защиту Карпина после ничьей России с Иорданией 1
Тренер Иордании выступил с пожеланием в адрес России 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Иордания Россия Ренн Аль-Тамари Муса
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1757060398
Или очень хочет в России играть.,или перевели,что хотели услышать. Не прилично так нагло льстить
Ответить
Burtaze
1757061657
Обязательно выиграет и только с Карпиным
Ответить
R_a_i_n
1757063032
Если только по хоккею.
Ответить
Просто-333
1757066962
Игрок Иордании: «Россия обязательно выиграет чемпионат мира»(по шахматам)
Ответить
VVM1964
1757068155
Что может быть смешнее и глупее ???... На ум пришла одна равноценная фраза - Президент CCСР Михаил Горбачев. Посетив управление главного конструктора АВТОВАЗа (УГК) он произнес эпохальную фразу: «АВТОВАЗ должен стать законодателем мод в мировом автомобилестроении!» !)))...
Ответить
oyabun
1757068727
Знатно прогнулся. Видимо очень хочет у нас поиграть.
Ответить
Garrincha58
1757069919
Россия уже была чемпионом мира по футболу на болотах, а больше нам ничего не светит
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1757072609
Ну если не позволил себя обыграть величайшей Иордании, то точно будем чемпионами,а как не быть с таким величайшм тренерищем,как Карпилотти?
Ответить
Айболид
1757072630
"Мы вам всем козью рожу то устроим." (с)
Ответить
