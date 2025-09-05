Игрок Иордании: «Россия обязательно выиграет чемпионат мира»

Нападающий сборной Иордании Муса Аль-Тамари верит, что Россия выиграет чемпионат мира.

– Чем тебя впечатлила Россия?

– Шикарный стадион, прекрасная страна и очень добрые люди. Играть здесь круто, тем более, с такими фанатами. Этот матч дал ощущение будто мы уже играем на чемпионате мира.

– Может, Россия выиграет чемпионат мира однажды?

– Да, обязательно!