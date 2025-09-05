Игрок Иордании: «Россия обязательно выиграет чемпионат мира»

Нападающий сборной Иордании Муса Аль-Тамари верит, что Россия выиграет чемпионат мира.
– Чем тебя впечатлила Россия?
– Шикарный стадион, прекрасная страна и очень добрые люди. Играть здесь круто, тем более, с такими фанатами. Этот матч дал ощущение будто мы уже играем на чемпионате мира.
– Может, Россия выиграет чемпионат мира однажды?
– Да, обязательно!
- Накануне Россия и Иордания сыграли 0:0.
- Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.
- Иордания сыграет на ЧМ-2026.
Источник: «Спорт-Экспресс»