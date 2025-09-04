Отбор ЧМ-2026. Гол Хвичи не спас Грузию от домашнего поражения в матче с Турцией (2:3)

Грузия в большинстве потерпела поражение от Турции в 5-м туре европейской квалификации ЧМ-2026.

Турки вели в три мяча, но в итоге победили с минимальным преимуществом – 3:2.

В составе грузинской сборной отличились выступавшие в РПЛ Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия.