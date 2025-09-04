Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Отбор ЧМ-2026. Гол Хвичи не спас Грузию от домашнего поражения в матче с Турцией (2:3)

Отбор ЧМ-2026. Гол Хвичи не спас Грузию от домашнего поражения в матче с Турцией (2:3)

Вчера, 21:03

Грузия в большинстве потерпела поражение от Турции в 5-м туре европейской квалификации ЧМ-2026.

Турки вели в три мяча, но в итоге победили с минимальным преимуществом – 3:2.

В составе грузинской сборной отличились выступавшие в РПЛ Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа E. 5 тур
Грузия - Турция - 2:3 (0:2)
Голы: 0:1 - М. Мюлдюр, 3; 0:2 - К. Актюркоглу, 41; 0:3 - К. Актюркоглу, 52; 1:3 - З. Давиташвили, 63; 2:3 - Х. Кварацхелия, 90+8.
Удаления: нет - Б. Йилмаз, 71.
Таблица турнира Календарь турнира

