Гаджиев прокомментировал трансфер Пальцева из «Динамо Мх» в «Краснодар»

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался об уходе защитника Валентина Пальцева в «Краснодар».
«Детали между клубами и по личным условиям игрока уже согласованы.
Валентин – один из ведущих футболистов нашего клуба. Для нас его уход – существенная потеря. Не хотелось его отпускать, но вариантов сохранить Валентина не было.
Точно так же, как не хотели расставаться с Касинтурой, одним из наших лидеров – в конечном итоге мы все равно не приобрели равноценного ему игрока. Но нас к расставанию с Эгашем, как и с Пальцевым, подтолкнула необходимость укрепить финансовое положение клуба», – сказал Гаджиев.
- 24-летний Пальцев в нынешнем сезоне провел 10 матчей за махачкалинский клуб, забил 1 гол.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.
- Контракт защитника с «Динамо Мх» рассчитан до середины 2026 года.
Источник: телеграм-канал «Динамо Мх»