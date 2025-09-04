Гаджиев прокомментировал трансфер Пальцева из «Динамо Мх» в «Краснодар»

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался об уходе защитника Валентина Пальцева в «Краснодар».

«Детали между клубами и по личным условиям игрока уже согласованы.

Валентин – один из ведущих футболистов нашего клуба. Для нас его уход – существенная потеря. Не хотелось его отпускать, но вариантов сохранить Валентина не было.

Точно так же, как не хотели расставаться с Касинтурой, одним из наших лидеров – в конечном итоге мы все равно не приобрели равноценного ему игрока. Но нас к расставанию с Эгашем, как и с Пальцевым, подтолкнула необходимость укрепить финансовое положение клуба», – сказал Гаджиев.