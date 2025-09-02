Гурцкая – о новом председателе правления «Зенита»: «Все мои питерские друзья в шоке»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что его удивило назначение Константина Зырянова на пост председателя правления «Зенита».

Экс-футболист сменил 70-летнего Александра Медведева, при котором петербуржцы 6 раз подряд становились чемпионами.

– Все мои питерские друзья в шоке. Медведева надо было убирать. Он уже пожилой человек, который не справляется.

Здесь больше удивило назначение, чем увольнение. Непонятно, как при стольких известных людях из Санкт-Петербурга это место занял чужой человек.

– При каких людях?

– Аршавин – это даже чересчур очевидно. Также есть Кержаков, Радимов.