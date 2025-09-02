Введите ваш ник на сайте
Гурцкая – о новом председателе правления «Зенита»: «Все мои питерские друзья в шоке»

2 сентября, 13:47
24

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что его удивило назначение Константина Зырянова на пост председателя правления «Зенита».

  • Экс-футболист сменил 70-летнего Александра Медведева, при котором петербуржцы 6 раз подряд становились чемпионами.

– Все мои питерские друзья в шоке. Медведева надо было убирать. Он уже пожилой человек, который не справляется.

Здесь больше удивило назначение, чем увольнение. Непонятно, как при стольких известных людях из Санкт-Петербурга это место занял чужой человек.

– При каких людях?

– Аршавин – это даже чересчур очевидно. Также есть Кержаков, Радимов.

  • 47-летний Зырянов – воспитанник пермского футбола.
  • После «Амкара» он выступал за «Торпедо», откуда перешел в «Зенит».
  • За петербургскую команду играл с 2007 по 2017 год.

Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1756811174
Вот поэтому у этой бабы нет друзей в Петербурге, потому что Зырянов, для нас, не чужой человек. Буланов туповат для этой должности, а по поводу Аршавина есть вопросы. Кержаков, это не про управление.
Ответить
biber.ru
1756811599
Имеджевая комбинация. Пока видится в плюс.
Ответить
...уефан
1756811664
...ну-конечно, в силу личностных качеств, по-крайней мере, я так думаю, агентишкам порешалово с Зыряновым будет даваться гораздо сложнее, чем с Ахгшавиным или Булановым...
Ответить
BarStep
1756811828
Это лучший выбор, чем я ожидал! К. Зырянову пожелаю такого же профессионализма в управленческой стези какой он демонстрировал будучи футболистом!
Ответить
Томик
1756813327
На такой должности должен быть не "свой" и не фамилии с лицами, звучащие с матч тв каждые пять минут, а человек, умеющий руководить людьми и с соответствующим имиджем. Зырянов выглядит как мужик, ведет себя соответствующе. Никогда не слышал, чтобы о нём уничижительно отзывались. Ни тебе "буланов", ни "чипсоед". А если он ещё действительно может людьми руководить и работу в клубе организовывать, то "Зениту" просто повезло. Пожелал бы удачи на этой должности. Всё таки людьми руководить и организациями управлять талант нужен. Если не умеешь - страдать будут все. И прежде всего сам управленец. А желающих всегда пруд пруди.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1756813352
Ваши ожидания - ваши проблемы. ))) """"""""""""""""""""""""""""""""
Ответить
Интерес
1756813500
Кроме одного,в команде играют сплошь "чужие люди", но это его питерских друзей не волнует,похоже.
Ответить
АлексМак
1756822068
какой чужой, придурок что -ли? Самый, что ни есть- свой! И порядочный к тому же , очень,человек.
Ответить
rash1959
1756822315
Теперь будет кому отдуваться за ВНЕочередные юбилеи. А медведь теперь не причём, просто рядом стоял.
Ответить
vvv123
1756880440
Да уж, в Питере свара. Многие на это место метили, а пришел провинциал!
Ответить
