Гурцкая – о новом председателе правления «Зенита»: «Все мои питерские друзья в шоке»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что его удивило назначение Константина Зырянова на пост председателя правления «Зенита».
- Экс-футболист сменил 70-летнего Александра Медведева, при котором петербуржцы 6 раз подряд становились чемпионами.
– Все мои питерские друзья в шоке. Медведева надо было убирать. Он уже пожилой человек, который не справляется.
Здесь больше удивило назначение, чем увольнение. Непонятно, как при стольких известных людях из Санкт-Петербурга это место занял чужой человек.
– При каких людях?
– Аршавин – это даже чересчур очевидно. Также есть Кержаков, Радимов.
- 47-летний Зырянов – воспитанник пермского футбола.
- После «Амкара» он выступал за «Торпедо», откуда перешел в «Зенит».
- За петербургскую команду играл с 2007 по 2017 год.
Источник: «Это футбол, брат!»