Гурцкая – об уходе Карпина из «Динамо»: «Чем скорее, тем лучше»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что Валерию Карпину не нужно оставаться в московском «Динамо».

В воскресенье столичные динамовцы проиграли «Динамо Мх» – 0:1.

У них 3 победы в 10 матчах под руководством Валерия Карпина.

Тренер публично заявил о готовности уйти в отставку.

– Мы можем сказать, что Карпин и «Динамо» не подходят друг другу?

– Я бы не сказал, что не подходят. Не уверен, что «Динамо» готовы терпеть два года, чтобы Карпин сделал команду.

Пришел Миранчук. Станет ли команда сильнее с ним? Нет. Я не знаю, зачем Карпин его брал.

Только Соловьев знает, сколько он готов ждать результат, вкладывать в «Динамо» и покупать игроков под Карпина.

– Карпина могут уволить до конца года?

– Уволить могут всех и всегда. Его могут уволить даже в сентябрьскую паузу. Тем более если Валерий Георгиевич будет такие посылы давать.

– Карпин в интервью заявил, что игроки «Динамо» не слышат его и он готов уйти из команды.

– Пока что у него не получается. Он нервничает и переживает. Когда он говорит, что команда его не слышит, для него это не пустой звук.

Пока что видно: чем скорее Карпин уйдет из «Динамо», тем лучше будет для обеих сторон. Руководство недовольно количеством очков, а тренер – игрой.