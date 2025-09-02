Гурцкая – об уходе Карпина из «Динамо»: «Чем скорее, тем лучше»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что Валерию Карпину не нужно оставаться в московском «Динамо».
- В воскресенье столичные динамовцы проиграли «Динамо Мх» – 0:1.
- У них 3 победы в 10 матчах под руководством Валерия Карпина.
- Тренер публично заявил о готовности уйти в отставку.
– Мы можем сказать, что Карпин и «Динамо» не подходят друг другу?
– Я бы не сказал, что не подходят. Не уверен, что «Динамо» готовы терпеть два года, чтобы Карпин сделал команду.
Пришел Миранчук. Станет ли команда сильнее с ним? Нет. Я не знаю, зачем Карпин его брал.
Только Соловьев знает, сколько он готов ждать результат, вкладывать в «Динамо» и покупать игроков под Карпина.
– Карпина могут уволить до конца года?
– Уволить могут всех и всегда. Его могут уволить даже в сентябрьскую паузу. Тем более если Валерий Георгиевич будет такие посылы давать.
– Карпин в интервью заявил, что игроки «Динамо» не слышат его и он готов уйти из команды.
– Пока что у него не получается. Он нервничает и переживает. Когда он говорит, что команда его не слышит, для него это не пустой звук.
Пока что видно: чем скорее Карпин уйдет из «Динамо», тем лучше будет для обеих сторон. Руководство недовольно количеством очков, а тренер – игрой.