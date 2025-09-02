Введите ваш ник на сайте
  Гурцкая – об уходе Карпина из «Динамо»: «Чем скорее, тем лучше»

Гурцкая – об уходе Карпина из «Динамо»: «Чем скорее, тем лучше»

2 сентября, 01:20
10

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что Валерию Карпину не нужно оставаться в московском «Динамо».

– Мы можем сказать, что Карпин и «Динамо» не подходят друг другу?

– Я бы не сказал, что не подходят. Не уверен, что «Динамо» готовы терпеть два года, чтобы Карпин сделал команду.

Пришел Миранчук. Станет ли команда сильнее с ним? Нет. Я не знаю, зачем Карпин его брал.

Только Соловьев знает, сколько он готов ждать результат, вкладывать в «Динамо» и покупать игроков под Карпина.

– Карпина могут уволить до конца года?

– Уволить могут всех и всегда. Его могут уволить даже в сентябрьскую паузу. Тем более если Валерий Георгиевич будет такие посылы давать.

– Карпин в интервью заявил, что игроки «Динамо» не слышат его и он готов уйти из команды.

– Пока что у него не получается. Он нервничает и переживает. Когда он говорит, что команда его не слышит, для него это не пустой звук.

Пока что видно: чем скорее Карпин уйдет из «Динамо», тем лучше будет для обеих сторон. Руководство недовольно количеством очков, а тренер – игрой.

Источник: «Это футбол, брат!»
ScarlettOgusania
1756790936
"агент Карпин" должен справиться с задачей вывести днище в пердив, "водолазные работы" не закончены в лучшей лиге мира...))
Ответить
subbotaspartak
1756793278
Эта Гурцкая Баба крутая, Нос всюду суёт, Даёт...
Ответить
Интерес
1756794929
На святое РФС Цкая покушается!!!
Ответить
Plyash
1756800102
Влип Валера по самые помидоры . Команда сливает его .
Ответить
alex1951
1756810123
Что тут скажешь.....В истории советского и российского футбола была лишь пару примеров ,когда совмещение 2х должностей приносило какой то успех.....Это Лобановский и Романцев....А щас можно сказать так,что трудно одной Ж. усидеть на 2х стульях ,как то так...Увы.
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1756812108
Нужно было больше ростовских тащить за собой и не было бы саботажа
Ответить
  • Читайте нас: 