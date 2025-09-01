«Бавария» повторно согласовала трансфер нападающего «Челси»

Николас Джексон все-таки перейдет из «Челси» в «Баварию».

В субботу лондонский клуб отменил сделку из-за травмы Лайама Делапа. Тогда была согласована аренда нападающего за 15 миллионов евро с опцией выкупа за 65 миллионов.

«Челси» попросил Джексона вернуться в Англию, но «Бавария» не оставила попыток заполучить сенегальца.

В итоге мюнхенцы договорились об аренде за 16,5 миллиона евро с выкупом за 65 миллионов, который станет обязательным в случае проведения определенного числа матчей.

Джексон уже прошел медосмотр для новой команды. С ним готовы заключить пятилетний контракт.