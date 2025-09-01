«Бавария» повторно согласовала трансфер нападающего «Челси»

Николас Джексон все-таки перейдет из «Челси» в «Баварию».
В субботу лондонский клуб отменил сделку из-за травмы Лайама Делапа. Тогда была согласована аренда нападающего за 15 миллионов евро с опцией выкупа за 65 миллионов.
«Челси» попросил Джексона вернуться в Англию, но «Бавария» не оставила попыток заполучить сенегальца.
В итоге мюнхенцы договорились об аренде за 16,5 миллиона евро с выкупом за 65 миллионов, который станет обязательным в случае проведения определенного числа матчей.
Джексон уже прошел медосмотр для новой команды. С ним готовы заключить пятилетний контракт.
- В прошлом сезоне Джексон провел за «Челси» 37 матчей, забил 13 голов и сделал 6 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга