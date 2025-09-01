Радимов оценил удаление Кордобы

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался об удалении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче с ЦСКА (1:1).

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» заявил, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не заслуживал удаления в матче с ЦСКА.

«Поведение Кордобы никто не оправдывает. Ударить после свистка [был он или нет] – это неудачная история. Попал по руке открытыми шипами – аналогично. Но я не думаю, что это тянуло на карточку. Тем более в таком матче.

В итоге пострадали зрители, которые находились на трибуне. В концовке «Краснодару», который любит играть в атаку, пришлось закрыться. Осталось разочарование от матча», – сказал Радимов.