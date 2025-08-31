Челестини ответил на критику Мусаева: «Мне грустно, что он так говорит»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил слова Мурада Мусаева в свой адрес.

Тренер «Краснодара» раскритиковал поведение коллеги: «Возможно, в Швейцарии так ведут себя мужчины, но у нас такого нет».

Мусаеву не понравилась реакция штаба Челестини на удаление Джона Кордобы.

«Он говорит, что я из Швейцарии? Но я итальянец, моя семья из Италии. Они дали мне очень хорошее воспитание.

Еще я шесть лет играл в Испании, четыре года – во Франции. Был тренером в Испании, Швейцарии, Италии, теперь в России. Диплом получил в Испании, США, Италии, Швейцарии, говорю на пяти языках. Себя считаю человеком мира.

Считаю, что очень много всего происходит на поле. Эмоции и все остальное должно оставаться на поле. Я не аплодировал, когда уходил Джон (Кордоба).

Видимо я сыграл мало важных матчей. Мне грустно, что Мусаев так говорит. Надо уважать людей, которые приехали сюда работать», – сказал Челестини.