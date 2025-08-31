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  • Челестини ответил на критику Мусаева: «Мне грустно, что он так говорит»

Челестини ответил на критику Мусаева: «Мне грустно, что он так говорит»

31 августа 2025, 22:47
9

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил слова Мурада Мусаева в свой адрес.

  • Тренер «Краснодара» раскритиковал поведение коллеги: «Возможно, в Швейцарии так ведут себя мужчины, но у нас такого нет».
  • Мусаеву не понравилась реакция штаба Челестини на удаление Джона Кордобы.

«Он говорит, что я из Швейцарии? Но я итальянец, моя семья из Италии. Они дали мне очень хорошее воспитание.

Еще я шесть лет играл в Испании, четыре года – во Франции. Был тренером в Испании, Швейцарии, Италии, теперь в России. Диплом получил в Испании, США, Италии, Швейцарии, говорю на пяти языках. Себя считаю человеком мира.

Считаю, что очень много всего происходит на поле. Эмоции и все остальное должно оставаться на поле. Я не аплодировал, когда уходил Джон (Кордоба).

Видимо я сыграл мало важных матчей. Мне грустно, что Мусаев так говорит. Надо уважать людей, которые приехали сюда работать», – сказал Челестини.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Мусаев Мурад Челестини Фабио
Комментарии (9)
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Gwynbleidd
1756670573
Мусаев хамло и всегда таким был... Теперь это хамло с чемпионским титулом и думает, что чего-то стоит...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1756674551
Челестини нормальный тренер и человек довольно выдержанный.И образование его явно выше,чем у торгашей магнитовских
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Чилим.
1756691279
Челестини: " я, я, я..." О чём ещё можно говорить...
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subbotaspartak
1756700753
... Надо уважать людей, которые приехали сюда работать», – сказал Челестини.... А тех кто тут всю жизнь?
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boris63
1756705207
Мусаев идиот, Челестини один из не многих который ведёт себя как мужик. Ни разу не пожаловался и не сказал про судейство, даже когда судьи сделали две серьёзных ошибки против команды.
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SLADE2019
1756713073
Здесь Челестини прав. Зачем акцентироваться на стране? Понимаю, что модно, вот только в данном случае не к месту. Он еще про гейропу забыл сказать.
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