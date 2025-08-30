Вскрылась история, как Бубнов спас основателя «Спартака» от смерти

Бывший оператор сборной СССР Евгений Маликов вспомнил историю, как Александр Бубнов спас от смерти основателя «Спартака» Николая Петровича Старостина.

– Между прочим, на моих глазах Николай Петрович Старостин чуть не погиб. Спас Сашка Бубнов!

– Вот как? Теперь я смотрю на Александра Викторовича с еще большей теплотой.

– Мы были на сборах, Старостин – начальник команды. Выходит из бани – а за ним Бубнов. Вдруг Старостин скользнул на кафеле, взмахнул руками, падает... Как-то Бубнов изловчился – его поймал! Если б не среагировал – Дед точно убился бы. Больше Старостин на моей памяти в баню не ходил.