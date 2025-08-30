Сафонов определил самую популярную команду России

Агент Алексей Сафонов прокомментировал ситуацию в «Спартаке». Его прогноз на будущее команды положительный.

«В «Спартаке» игроков на три состава хватит, поэтому, как в песне: «Не спешите нас хоронить». Команда по подбору хорошая, проблема не в том, что кого-то не хватает, а, может быть, даже в том, что перебор.

«Спартак» – самая популярная команда в стране, поэтому болельщики хотят сиюминутный результат, но так не бывает. Команда до зимы играла, всех рвала, потом произошeл какой-то спад. Сейчас, наверное, тренер и команда друг к другу привыкают.

Проще всего, когда говорят: «Давайте поменяем тренера». Хочется сказать болельщикам: скиньтесь, возьмите другого. Обычно кто платит, тот и заказывает музыку – это я про руководство «Спартака». Всe потихоньку идeт к тому, что мы увидим игру, которую «Спартак» показывал прошлой осенью», – сказал Сафонов.