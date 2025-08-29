Семин двумя словами описал результаты «Ростова»

Юрий Семин оценил неудачный старт «Ростова» в сезоне-2025/26.
«Ростов – футбольный город. На сегодняшний момент ситуация печальная. В первую очередь играет роль подготовка к сезону. Также ушли ведущие игроки.
Думаю, «Ростов» всe равно поправит свои дела, потому что там много талантливой молодeжи. Они должны поправить положение», – сказал Сeмин.
- «Ростов» набрал 4 очка в 6 турах РПЛ и занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).
- В FONBET Кубке России у команды 0 баллов в 3 турах.
Источник: «Чемпионат»