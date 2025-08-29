Введите ваш ник на сайте
Семин двумя словами описал результаты «Ростова»

Сегодня, 00:12

Юрий Семин оценил неудачный старт «Ростова» в сезоне-2025/26.

«Ростов – футбольный город. На сегодняшний момент ситуация печальная. В первую очередь играет роль подготовка к сезону. Также ушли ведущие игроки.

Думаю, «Ростов» всe равно поправит свои дела, потому что там много талантливой молодeжи. Они должны поправить положение», – сказал Сeмин.

  • «Ростов» набрал 4 очка в 6 турах РПЛ и занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).
  • В FONBET Кубке России у команды 0 баллов в 3 турах.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Семин Юрий
