Семин двумя словами описал результаты «Ростова»

Юрий Семин оценил неудачный старт «Ростова» в сезоне-2025/26.

«Ростов – футбольный город. На сегодняшний момент ситуация печальная. В первую очередь играет роль подготовка к сезону. Также ушли ведущие игроки.

Думаю, «Ростов» всe равно поправит свои дела, потому что там много талантливой молодeжи. Они должны поправить положение», – сказал Сeмин.