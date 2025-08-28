Введите ваш ник на сайте
Команда из зоны вылета РПЛ отказалась от Смолова

Сегодня, 20:00
1

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов сообщил, что в клубе не будет Федора Смолова.

«Интересен ли Смолов «Пари НН»? Нет, мы не рассматривали его кандидатуру.

У нас есть история, связанная с заявкой. В ней может быть 21 игрок, а у нас сейчас даже больше.

Я очень ценю и уважаю Федора как профессионала, мы с ним в хороших отношениях. Клуб ищет нападающего, но Федор в наши планы не входит», – сказал Удальцов.

  • 35-летний Смолов – свободный агент.
  • Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
  • В прошлом сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.
  • Нижегородцы идут на предпоследнем месте в РПЛ после 6 туров.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига БроукБойз Пари НН Смолов Федор
Burtaze
1756404126
Бредовые новости.., сам Смолов разве проявляет заинтересованность играть за Новгород???? С таким же успехом я смогу вам сообщить , что Фёдора Смолова не будет в заявке Белгородского Салюта., и не только Смолова, Месси там тоже не будет и много ещё кого не будет.. Так что не Новгород отказался от Феди.., это Феде Новгород не тарахтел..
  • Читайте нас: 