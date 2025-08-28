Команда из зоны вылета РПЛ отказалась от Смолова

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов сообщил, что в клубе не будет Федора Смолова.

«Интересен ли Смолов «Пари НН»? Нет, мы не рассматривали его кандидатуру.

У нас есть история, связанная с заявкой. В ней может быть 21 игрок, а у нас сейчас даже больше.

Я очень ценю и уважаю Федора как профессионала, мы с ним в хороших отношениях. Клуб ищет нападающего, но Федор в наши планы не входит», – сказал Удальцов.