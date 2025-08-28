«Фиорентина» приняла решение по кандидатуре Даку

«Фиорентина», ранее хотевшая приобрести нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, больше не заинтересована в трансфере нападающего.

Кроме итальянского клуба предметного интереса к форварду никто не проявлял. Таким образом, албанец продолжит выступать за «Рубин» в текущем сезоне.

Контракт Даку с казанским клубом рассчитан до середины 2029 года.