В «Ростове» определелись с будущим главного тренера

У главного тренера «Ростова» Джонатана Альбы большой кредит доверия. Отставка испанца сейчас не рассматривается.
«Ростов» занимает 14-е место в РПЛ с 4 очками после 6 туров. В прошлом сезоне команда стала 8-й.
В группе C Пути РПЛ нынешнего розыгрыша FONBET Кубка России желто-синие за два тура не набрали ни одного очка. В прошлом сезоне команда дошла до финала турнира.
- 43-летний Альба возглавляет «Ростов» с февраля 2025 года.
- По данным Bobsoccer, клуб интересуется возможным сотрудничеством с Александром Кержаковым.
Источник: «Спорт день за днём»