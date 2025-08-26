В «Ростове» определелись с будущим главного тренера

У главного тренера «Ростова» Джонатана Альбы большой кредит доверия. Отставка испанца сейчас не рассматривается.

«Ростов» занимает 14-е место в РПЛ с 4 очками после 6 туров. В прошлом сезоне команда стала 8-й.

В группе C Пути РПЛ нынешнего розыгрыша FONBET Кубка России желто-синие за два тура не набрали ни одного очка. В прошлом сезоне команда дошла до финала турнира.