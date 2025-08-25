Алвес из ЦСКА ответил, что сложнее – выиграть РПЛ или выучить русский язык

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес рассказал, почему решил продолжить карьеру в РПЛ.

– Ты молодой бразильский талант, за тобой даже следила «Барселона». Зачем тебе Россия?

– Потому что мной заинтересовался очень, очень большой клуб, предложение было официальным, так что это было то, что мне больше всего подходило на данный момент. Я очень счастлив здесь!

– Что будет сложнее: выучить русский язык или выиграть чемпионство с ЦСКА?

– Думаю, самым сложным будет научиться говорить по-русски.