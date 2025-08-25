Алвес из ЦСКА ответил, что сложнее – выиграть РПЛ или выучить русский язык

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес рассказал, почему решил продолжить карьеру в РПЛ.
– Ты молодой бразильский талант, за тобой даже следила «Барселона». Зачем тебе Россия?
– Потому что мной заинтересовался очень, очень большой клуб, предложение было официальным, так что это было то, что мне больше всего подходило на данный момент. Я очень счастлив здесь!
– Что будет сложнее: выучить русский язык или выиграть чемпионство с ЦСКА?
– Думаю, самым сложным будет научиться говорить по-русски.
- 20-летний Алвес перешел из «Сан-Паулу» за 5,1 млн евро.
- В составе ЦСКА он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.
Источник: Sport24