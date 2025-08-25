Олусегун заявил, что не перешел в «Ахмат» по религиозным соображениям

Вингер «Пари НН» Олакунле Олусегун рассказал, почему не стал этим летом переходить в «Ахмат» из «Краснодара»
– Есть история, что вы уже практически были в машине «Ахмата», чтобы перейти в грозненский клуб, но вдруг поменяли свое решение и оказались в «Пари НН». Что там произошло?
– Действительно, я должен был перейти в «Ахмат», но мне нужно было следовать своим ощущениям и своей семье. Я не хотел переезжать в Грозный по религиозным соображениям.
Я очень сильно уважаю «Ахмат», они играют в отличный футбол. Клуб мог бы многое дать мне. Однако я не смог бы жить в мусульманском городе Грозном со своей семьей. А я вырос в христианской семье.
Мои родственники сказали, что мне нужно перейти в «Пари НН», потому что тут я буду играть намного лучше. Поэтому с точки зрения адаптации я выбрал «Пари НН».
- По данным «РБ Спорт», футболист не сел в машину «Ахмата», приехавшую за ним, вдруг поменяв свое решение о переходе. Позднее стало известно, что спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов повлиял на переход Олусегуна в клуб.
- 23-летний нигериец перебрался в нижегородскую команду из «Краснодара» этим летом на правах аренды. За «Пари НН» он провел 7 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.