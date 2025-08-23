Колосков высказался о будущем Карпина, Станковича и Семака

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о будущем главных тренеров «Зенита», «Спартака» и «Динамо» – Сергея Семака, Деяна Станковича и Валерия Карпина.
«До зимней паузы Карпина, Станковича и Семака никто увольнять не будет. Однозначно не будет никаких отставок в этих командах. И вообще я уверен, что «Спартак» и «Зенит» ещe поборются за чемпионство. Их нельзя списывать со счетов.
Но стоит отметить, что самое шаткое положение из этих трeх тренеров у Станковича. У Карпина и Семака всe стабильно. Их никто убирать не будет», – сказал Колосков.
- После 5 туров «Зенит» занимает 9-е место в РПЛ с 6 очками, «Динамо» идет 11-м, а «Спартак» – 13-м. У московских команд в активе по 5 баллов.
- В чемпионате России лидирует «Локомотив», набравший 13 очков.
Источник: Legalbet