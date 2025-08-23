Титов дал прогноз на матч «Рубин» – «Спартак»

Бывший спартаковец Егор Титов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ «Рубин» – «Спартак».

«Спартак» не выиграл у «Зенита», хотя должен был. Но в том матче я наконец-то увидел команду, которая хочет побеждать. Местами играли качественно. Да, снова не понимают, как действовать при удалении у соперника, но здесь нужна еще большая работа.

«Рубин» показал неплохой футбол в стартовых матчах, но тот же ЦСКА показал, как с казанцами можно расправляться. Если сработать на стартовых минутах максимально организованно, не рисковать, то затем «Рубин» уже не в своей тарелке.

Надеюсь, Станкович помнит весенний матч в Казани. Там быстро напропускали и не вернулись. Здесь надо выждать. Думаю, «Спартак» показал признаки жизни с «Зенитом». Поэтому в этом матче он должен побеждать «Рубин», который уже не так хорош, как во втором тайме матча с «Зенитом», – сказал Титов.