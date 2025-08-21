98-летний Симонян раскрыл секрет своего долголетия

Ветеран «Спартака» Никита Симонян ответил на вопрос о долголетии.
- Нападающий выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год.
- Симонян – лучший бомбардир в истории клуба (160 голов).
- Сейчас ему 98 лет.
– В чeм секрет вашей хорошей формы в 98 лет?
– Честное слово, сам не понимаю, в чeм тут дело. Было бы неправильно говорить, что я особый режимщик и не пил ни грамма спиртного.
Но я не злоупотребляю, могу выпить в компании рюмку-две. Здоровью это не мешает.
Надо бы обратиться к папе и маме, что родили такого сына.
Источник: «Чемпионат»