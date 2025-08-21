Введите ваш ник на сайте
98-летний Симонян раскрыл секрет своего долголетия

Вчера, 19:10
5

Ветеран «Спартака» Никита Симонян ответил на вопрос о долголетии.

  • Нападающий выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год.
  • Симонян – лучший бомбардир в истории клуба (160 голов).
  • Сейчас ему 98 лет.

– В чeм секрет вашей хорошей формы в 98 лет?

– Честное слово, сам не понимаю, в чeм тут дело. Было бы неправильно говорить, что я особый режимщик и не пил ни грамма спиртного.

Но я не злоупотребляю, могу выпить в компании рюмку-две. Здоровью это не мешает.

Надо бы обратиться к папе и маме, что родили такого сына.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Симонян Никита
VPERDIV SPARTAK
1755795543
Молодец, здоровья
Ответить
Галина Бронемясова
1755795906
да потом, как обычно, вылезает 200-летняя японская или итальянская бабка и заявляет, что её секрет долголетия в том, что выпивает по 25 литров пива в день, или 3 литра самогонки. так что всё относительно, и не должно быть привязано к алкоголю, который всегда почему-то упоминают первым, если речь о возрасте.
Ответить
Цугундeр
1755795963
Монумент. Так держать!
Ответить
向英雄致敬
1755799194
Да просто генетика.У него скорее всего и предки долгожители.
Ответить
