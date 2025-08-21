Пиняев ответил на вопрос о переходе в другой российский клуб

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев объяснил, что ему нравится в нынешней команде.

– Максим Глушенков в позапрошлом году перешел из «Локомотива» в «Зенит». В этом Илья Самошников сменил «Локомотив» на «Спартак», ты отказал ЦСКА. Можно ли сказать, что в России ты будешь играть только в «Локомотиве»? И чем тебя привлекает клуб?

– У нас русская команда, этим и привлекает. Мне дали шанс в юном возрасте играть в большой команде, как «Локомотив». Люди из руководства, которые тогда были и находятся сейчас, поддерживали меня всe время. Были разные ситуации, когда мой уровень игры не соответствовал: были какие‑то травмы или тяжелые периоды, но руководство меня поддерживало.

Меня полностью устраивает проект «Локомотива», я чувствую себя комфортно здесь, поэтому принял решение остаться в команде и таким жестом отблагодарил людей, которые на протяжении долгого времени доверяли мне.

– То есть следующим твоим клубом будет европейский?

– Никто не знает.