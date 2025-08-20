«Ньюкасл» ответил на демарш Исака

В «Ньюкасле» отреагировали на публичные обвинения со стороны Александера Исака.

Шведский форвард хочет перейти в «Ливерпуль».

«Ньюкасл» отказался продавать его за 110 млн фунтов + бонусы.

После этого Исак отказался тренироваться с командой.

Накануне он обвинил клуб в нарушении обещаний.

«Мы разочарованы и встревожены публикацией Исака в соцсетях. Наша позиция ясна: у Алекса действующий контракт, и ни один представитель клуба не давал никаких гарантий того, что Алекс сможет покинуть «Ньюкасл» этим летом.

Мы хотим сохранить своих лучших игроков, но мы также понимаем, что у игроков есть свои желания, и мы прислушиваемся к их мнению.

Как мы объяснили Алексу и его представителям, при принятии любых решений мы всегда должны учитывать интересы «Ньюкасла», команды и наших болельщиков.

И мы четко давали понять, что условия продажи этим летом не были обнародованы. Мы не ожидаем, что эти условия будут выполнены.

Мы гордый футбольный клуб с традициями, которыми можно гордиться, и мы стремимся сохранить атмосферу семьи.

Алекс остается частью нашей семьи, и мы будем рады его возвращению, когда он будет готов воссоединиться со своими одноклубниками», – говорится в заявлении «Ньюкасла».